US-Präsident Donald Trump im Oval Office des Weißen Hauses in Washington. Foto: Evan Vucci

Unterstützer des «Deferred Action for Childhood Arrivals»-Programms (DACA) demonstrieren in Los Angeles. Viele Immigranten, die als Kinder illegaler Einwanderer in die USA gekommen waren, erhielten mit DACA eine Arbeitserlaubnis und wurden von Ausweisung geschützt. Foto: Richard Vogel