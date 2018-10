Sperrungen

Während der Kerwe in Edingen werden teilweise öffentliche Verkehrsflächen gesperrt. Das betrifft von heute an bis Dienstag, 9. Oktober, den öffentlichen Parkplatz am Messplatz in der Rathausstraße, hinter und rechts der Alten Schule in der Konkordiastraße und den öffentlichen Parkplatz rechts der Volksbank in der Rathausstraße. Von Samstag, 6. Oktober, bis längstens Montag, 8. Oktober sind die Anna-Bender-Straße, die Hauptstraße, die Rathausstraße, die Konkordiastraße, die Luisenstraße und die Gartenstraße abschnittsweise gesperrt.

Sperrzeiten

Während der Kerwe in Edingen sind die Sperrzeiten verkürzt auf 3 Uhr. Das heißt, dass in dieser Zeit länger bewirtet werden darf. Zudem dürfen Musikaufführungen von Freitag bis Montag bis 24 Uhr, Samstag auf Sonntag bis 1 Uhr stattfinden. Am verkaufsoffenen Sonntag sind die Läden von 13 bis 18 Uhr geöffnet. nip