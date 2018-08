Sydney (dpa) - Angelique Kerber hat das Tennisturnier in Sydney gewonnen und ihren ersten Titel seit den US Open 2016 gefeiert. Die ehemalige Nummer eins der Welt entschied das Endspiel gegen die Australierin Ashleigh Barty mit 6:4, 6:4 für sich. In der Weltrangliste verbessert sich die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin nach dem elften Titel ihrer Karriere auf Platz 16. Bei den Australian Open trifft Kerber am Dienstag in einem deutschen Duell auf Anna-Lena Friedsam.