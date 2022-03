Rund 30 Ärzte aus Syrien haben in den vergangenen drei Jahren jeweils die Zulassung für eine medizinische Tätigkeit in Hessen erlangt. Die Zahl der syrischen Ärzte, die die dafür notwendige Kenntnisprüfung nicht bestanden, lag in den Jahren 2019 bis 2021 bei 12 beziehungsweise 13 Personen. Das teilte Sozialminister Kai Klose (Grüne) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion in Wiesbaden mit und berief sich dabei auf Angaben des hessische Landesprüfungs- und Untersuchungsamt im Gesundheitswesen.