Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Siegesserie des SV Wehen Wiesbaden in der 3. Fußball-Liga ist auf bittere Weise zu Ende gegangen. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski unterlag am Samstag durch ein Tor in der Nachspielzeit dem Abstiegskandidaten Würzburger Kickers mit 0:1 und steckt wieder im grauen Mittelfeld der Tabelle fest. "Wir haben kein gutes Spiel gemacht. Dass wir dann in der letzten Minute noch das Tor kassieren, ist so ein bisschen das i-Tüpfelchen", sagte der verärgerte Kauczinski.

Das Tor des Tages fiel, obwohl SVWW-Keeper Florian Stritzel einen von Ahmet Gürleyen verursachten Handelfmeter gegen Marvin Pourié abwehrte. Die Hausherren bekamen den Ball nicht weg und David Kopacz (90.+4) traf mit einem Schuss in den Winkel. Nach zuvor drei Siegen hintereinander bestrafte Würzburg damit die wenig überzeugende Leistung der Wiesbadener vor 1423 Zuschauern. "Das war ein einfacher, biederer Auftritt, der nichts damit zu tun hat, dass man versucht, oben ranzukommen. Dafür war mir das zu wenig", kritisierte Kauczinski.

Bereits vor der entscheidenden Szene hatten die Würzburger zweimal Elfmeter von Schiedsrichter Martin Petersen gefordert. Glück hatte der SV Wehen auch, als der Referee einen Rückpass von Thijmen Goppel auf Schlussmann Stritzel ahndete und Pourié den indirekten Freistoß aus fünf Metern über die Latte schoss.

