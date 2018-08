Dublin (dpa) - Beim Billigflieger Ryanair scheint ein Streik der in Deutschland stationierten Piloten kaum noch vermeidbar. Das Unternehmen habe nichts vorgelegt, was man als neues Angebot werten könne, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit der Deutschen Presse-Agentur. In der Nacht zum Dienstag war eine letzte Frist der VC für ein verbessertes Tarifangebot abgelaufen. Man werde nun am Mittwoch die weiteren Maßnahmen bekanntgeben, kündigte die Gewerkschaft an.