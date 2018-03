Kein Baustopp trotz Eilantrag

Der Vorsitzende des Naturschutzverbandes "Initiative Hoher Odenwald" (IHO), Michael Hahl aus Waldbrunn, beklagt, dass die Arbeiten an den Fundamenten für die Windkraftanlagen am "Stillfüssel" bei Wald-Michelbach unvermindert weitergehen, obwohl dem Verwaltungsgericht in Darmstadt ein Eilantrag der IHO vorliegt, über den bislang nicht entschieden worden sei. Zumindest habe er erwartet, so Hahl, dass das Gericht einen Baustopp verhängt, um die von der Initiative vorgebrachten Einwände in Ruhe prüfen zu können.

"Wir vermuten", erläuterte Hahl im Gespräch mit der RNZ, "dass es im Planungs- und Genehmigungsprozess zum ’Stillfüssel’ erhebliche Verstöße und Defizite gegeben haben kann." Er bezieht sich dabei vor allem auf das EU-Artenschutzrecht und die Umweltverträglichkeitsprüfung für den Bau des Windparks.

Zwar könne es durchaus passieren, dass dem Eilantrag in erster Instanz nicht stattgegeben werde: "Aber wir haben das eigentlich detailliert gefiltert", so der IHO-Vorsitzende. Er ist überzeugt von der "substanziellen und schlüssigen Argumentation" und fürchtet, dass durch die Bauarbeiten unumkehrbare Tatsachen geschaffen werden. So sieht es auch Udo Bergfeld von der Bürgerinitiative "Gegenwind Siedelsbrunn".

Gestern sicherte die Polizei erneut die Bauarbeiten am "Stillfüssel" und zog damit die Kritik der Windkraftgegner auf sich. Diese sprachen von einer "Besetzung" Wald-Michelbachs durch ein massives Polizeiaufgebot: "Dabei war noch nicht mal eine Demonstration angemeldet", hieß es von Seiten der Initiative "Rettet den Odenwald". (cab)