Madrid (dpa) - Spaniens König Felipe VI. schaltet sich in den Konflikt um die Unabhängigkeitsbestrebungen in Katalonien ein. Der Monarch wolle sich heute Abend mit einer TV-Ansprache an die Nation wenden, wie das Königshaus in Madrid mitteilte. Die Regionalregierung von Carles Puigdemont könnte nach dem Sieg des «Ja»-Lagers bei dem umstrittenen Referendum schon in den nächsten Tagen die Loslösung von Spanien ausrufen. Nachdem es schon am Sonntag große Kundgebungen für Unabhängigkeit gegeben hatte, gingen heute erneut Hunderttausende Separatisten in ganz Katalonien auf die Straßen.