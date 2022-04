Nach einem Drohanruf hat die Polizei am Freitagnachmittag in Kassel eine Schule evakuiert. Alle noch anwesenden Schüler und Lehrer wurden nach Angaben eines Polizeisprechers in Sicherheit gebracht. Die Straßen um die Gesamtschule wurden abgesperrt. Mit was der Anrufer drohte, war zunächst unklar. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.