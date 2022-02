Der Verband Saarländischer Karnevalsvereine empfiehlt seinen Mitgliedern, aus Solidarität mit den Menschen in der Ukraine auf öffentliche Fastnachts-Feiern zu verzichten. "Es ist Zeit für die europäischen Werte, die uns alle verbinden, einzustehen", hieß es in einer Mitteilung des Verbands-Präsidiums vom Freitag in Saarbrücken.