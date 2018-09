Einigung in Sotschi: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (l) und Russlands Staatschef Wladimir Putin wollen um die Region Idlib eine entmilitarisierte Zone einrichten. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP POOL

Kämpfer der Freien Syrischen Armee suchen Zuflucht in einer Höhle in Idlib. Foto: Ugur Can/DHA via AP