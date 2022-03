Anwohnern und Nutzern des Mannheimer Marktplatzes stinkt es schon seit Jahren: Qualm aus Grillrestaurants hindert sie, im Sommer die Fenster zu öffnen. Händler auf dem Wochenmarkt sowie Gäste vor den Lokalen fühlen sich von den Schwaden gestört. Ein Vorstoß des Landtags-Petitionsausschusses "Grillrauch in Mannheim", rasch Abhilfe zu schaffen, lief nun ins Leere. Das zuständige Ministerium lehnte den Vorschlag ab, mit Hilfe einer neuen Richtlinie die Genehmigung für Lüftungsanlagen zu vereinfachen und zu beschleunigen. Ausschuss-Chef Boris Weirauch, SPD-Abgeordneter aus Mannheim, verwies am Donnerstag darauf, dass Regierungen in anderen Bundesländen sich nicht weigerten, den Kommunen im Kampf gegen Grillrauch zu helfen.