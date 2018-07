Sacramento (dpa) - Kalifornien geht gerichtlich gegen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump vor, ein Schutzprogramm für die Kinder von illegalen Einwanderern abzuschaffen. Man werde es Donald Trump nicht erlauben, das Leben junger Immigranten zu zerstören, die die USA stärker machten, sagte der kalifornische Justizminister Xavier Becerra. Minnesota, Maryland und Maine schlossen sich dem Schritt zum Schutz der sogenannten Dreamers an. Vorige Woche hatten bereits 15 Staaten und die Hauptstadt Washington Klage bei einem Gericht in New York eingereicht.