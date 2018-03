Stockholm (dpa) - Eine Jury gibt heute in Stockholm bekannt, wer den Nobelpreis in Physik erhält. Es ist der zweite Tag der Nobelpreiswoche. Gestern hatte die Jury mitgeteilt, dass die Auszeichnung in Medizin in diesem Jahr an die US-Forscher Jeffrey Hall, Michael Rosbash und Michael Young geht - für Arbeiten zur Funktion und Kontrolle der Inneren Uhr. Die Auszeichnungen sind mit je neun Millionen schwedischen Kronen, umgerechnet rund 930 000 Euro, dotiert.