Ein Junge ist bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Karlsruhe schwer verletzt worden. Die Straßenbahn erfasste den Elfjährigen am Donnerstagmorgen, nachdem er eine rote Ampel am Bahnübergang überfahren hatte, wie die Polizei mitteilte. Der Junge musste demnach ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Polizei gab es keine größeren Behinderungen im Berufsverkehr.