New York (dpa) - Der Jüdische Weltkongress (WJC) hat sich schockiert von den Schüssen an einer Synagoge in der US-Metropole Pittsburgh mit mehreren Toten gezeigt. Bei dem Vorfall handele es sich um einen «abscheulichen Terrorakt», sagte WJC-Präsident Ronald Lauder. Das sei ein Angriff nicht nur auf die jüdische Gemeinde gewesen, sondern auf ganz Amerika. Lauder bedankte sich bei den Rettungskräften. Der WJC sieht sich als Vertretung der nicht in Israel lebenden Juden.