BIOGRAFIE

Name: John Joseph Travolta

Geboren am 18. Februar 1954 in Englewood, New Jersey

Familie: John ist der jüngste von sechs Geschwistern; sein Vater war Reifenhändler, die Mutter Schauspielerin. Sie gab ihm auch ersten Unterricht und besorgte erste kleine Rollen. Mit 16 brach er die Schule ab und zog nach New York, um Schauspieler zu werden.

Erste Rollen: TV-Sitcom "Welcome Back, Kotter" (1975-1979) und Stephen-King-Verfilmung "Carrie" (1976).

Durchbruch: Saturday Night Fever (1977) und Grease (1978). Danach viele Misserfolge. 1989 Comeback mit "Kuck mal, wer da spricht!", 1994 dann mit "Pulp Fiction" (Oscarnominierung). 1998: "Mit aller Macht" (Golden Globe-Nominierung).

Umstritten: Travolta ist ein prominentes Mitglied der umstrittenen und in mehreren Bundesländern vom Verfassungsschutz beobachteten Scientology-Bewegung.

Privat: Travolta ist seit 1991 mit der Schauspielerin Kelly Preston verheiratet. Sie haben drei Kinder: Jett (1992-2009), Ella (*2000) und Ben (*2010). Travolta besitzt eine Privatpilotenlizenz und fünf Flugzeuge, unter anderem eine Boeing 707-138B. lex