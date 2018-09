BIOGRAFIE

Name: Joachim H. Luger

Geboren am 2. Oktober 1943 in Schömbach (Thüringen), aufgewachsen in Berlin.

Ausbildung: Luger absolvierte nach der Mittleren Reife eine Ausbildung zum Chemielaboranten. Von 1966 bis 1969 besuchte er eine private Schauspielschule in Stuttgart, es folgten Engagements am Grillo-Theater Essen sowie am Schauspielhaus Bochum.

Filme: 1980 stand er erstmals vor der Kamera und wirkte später auch in Fernsehserien wie "Unser Lehrer, Doktor Specht", "Liebling Kreuzberg" und "Tatort" mit. 1985 ergatterte er die Rolle seines Lebens: "Lindenstraße"-Erfinder Hans W. Geißendörfer bot ihm den Part des Familienvaters Hans Beimer an, der zunächst mit der von Marie-Luise Marjan gespielten Helga Beimer verheiratet war, bevor er sie für Anna Ziegler (Irene Fischer) verließ. Mit Helga hat er drei Kinder, mit Anna zieht er fünf weitere groß, darunter einen Sohn mit Down-Syndrom.

Privat: Luger kam in den 1970er Jahren nach Bochum, wo er heute noch lebt. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Der Schauspieler engagiert sich gemeinsam mit seiner Kollegin Irene Fischer für Menschen mit Down-Syndrom; so ist er Pate des Deutschen Down-Sportlerfestivals, das seit 2003 stattfindet. sal