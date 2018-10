Jan Assmann

Jan Assmann ist Ägyptologe, Religionswissenschaftler, Kulturwissenschaftler und Emeritus der Uni Heidelberg.

1938: Geburt in Langelsheim/Harz; aufgewachsen in Lübeck und Heidelberg.

1965: Promotion in Heidelberg nach Studium der Ägyptologie, Klassischen Archäologie und Gräzistik auch in München, Paris sowie Göttingen.

1966/1967: Reisestipendium des Deutschen Archäologischen Instituts in Kairo. Dort 1967-1971 Mitarbeiter der DFG.

1967: Epigraphisch-archäologische Feldarbeit in Theben-West (Ägypten).

1971: Habilitation in HD.

1976-2003: Lehrstuhl für Ägyptologie in Heidelberg. Danach Honorarprofessur für allgemeine Kulturwissenschaft in Konstanz.

1978: Leitung eines Forschungsprojekts in Luxor.

1984/1985: Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Weitere Forschungsaufenthalte und Gastprofessuren in Los Angeles, Chicago, Houston, New Haven, Paris, Oxford, Wien, Mainz und Weimar.

Assmann entwickelte - mit seiner Frau Aleida - die Theorie des kulturellen Gedächtnisses, das auf dem kollektiven Gedächtnis des französischen Soziologen Maurice Halbwachs aufbaute.

Zahlreiche Publikationen mit internationaler Resonanz, Ehrungen und Mitgliedschaften in Akademien.

Er lebt in Heidelberg und Konstanz.