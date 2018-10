Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Ein kleiner Lichtblick dann gestern Vormittag: Bei den Themen Landwirtschaft und Verbraucherschutz gibt es eine Annäherung. Immerhin verständigen sich Union, FDP und Grüne auf gemeinsame Beratungsgrundlagen. Ein Mini-Erfolg auf dem Weg nach Jamaika, schließlich galten die Gegensätze in diesen Bereichen als besonders groß und ein Scheitern als nicht ausgeschlossen.

Besserer Tierschutz, Verringerung von Pflanzenschutzmitteln und wirksamerer Verbraucherschutz - darin sind sich die Jamaika-Verhandler einig. Wie genau das erreicht und vor allem finanziert werden soll, darüber gehen die Meinungen weiter auseinander. Die Kosten dürften "nicht einseitig zu Lasten der Bauern gehen", heißt es in dem vereinbarten Papier.

Doch kaum hatten die Unterhändler die Einigung präsentiert, ging der Streit auch schon weiter. Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte bereits von einer Wende in der Agrarpolitik gesprochen. Schließlich sei man sich einig über mehr Tierschutz und weniger Pestizide. Union und FDP würden sich aber noch querstellen und lehnten rechtliche Änderungen wie auch eine Finanzierung über den Bundeshaushalt oder die Umverteilung von EU-Subventionen ab. Prompt hagelt es heftigen Widerspruch seitens der CSU: Habeck sei offenbar "in einer anderen Veranstaltung" gewesen, kritisierte Generalsekretär Andreas Scheuer. Die Aussagen des Grünen-Unterhändlers stünden "im krassen Widerspruch zum bisherigen Sondierungsergebnis", erklärt er. "Das ist echt schizophren", so Scheuer. "Wir wollen nichts zu Lasten der Bäuerinnen und Bauern beschließen", versichert er.

Verhandlungsteilnehmer berichteten von "dramatischen Unterbrechungen" in der Agrarrunde, doch seien sich alle mit Blick auf die Massentierhaltung und die Belastung von Böden und Gewässern einig gewesen, dass in der Landwirtschaft "vieles nicht so bleiben kann wie es ist". Anders als bei den Themen Migration und Klima, wo sich die Jamaika-Sondierer verkantet haben, sei zum Thema Landwirtschaft "lösungsorientiert" gearbeitet worden. Grünen-Verhandlungsführer Robert Habeck, der auf klare finanzielle Zusagen für die Öko-Agrarwende gepocht habe, sei schließlich von den eigenen Leuten zurückgepfiffen worden. Das Reizthema Glyphosat sei weitgehend ausgeklammert worden, hieß es weiter. Während sich Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt in Brüssel gegen ein Verbot aussprechen will, fordern die Grünen genau das.

Weiter keine Einigung beim Klima, in der Flüchtlingspolitik und beim Verkehr, jede Menge Arbeit noch bei der Landwirtschaft - die Liste der offenen Punkte wird länger. Dabei drängt die Zeit. So soll am 25. November ein Parteitag der Grünen über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit Union und FDP entscheiden. Eine Woche vorher sollen die Sondierungen abgeschlossen sein. Bisher ist völlig offen, ob es zu einer Verständigung kommen wird. Zähe Verhandlungen gab es gestern auch über die Außen- und Sicherheitspolitik, Rüstungsausgaben und Familienpolitik.

Begleitet werden die Verhandlungen von gegenseitigen Verbalattacken, Sticheleien und Querschüssen. Von "Störfeuern" und "populistischen Plattitüden" ist die Rede. Die Scharmützel zwischen den Jamaika-Partnern - für CSU-Generalsekretär Scheuer kein Problem: "Natürlich haut man sich auch mal Sprüche um die Ohren", sagte er. Das gehöre dazu, "um Klarheit und Wahrheit in die Diskussion zu bringen".