Von Roland Muschel, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Nach den Landtagswahlen wollten FDP und SPD in Stuttgart eine "Ampelkoalition" mit den Grünen – es wurde Grün-Schwarz. Wie blickt FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke (59, Foto: hen) vor diesem Hintergrund auf die Bundestagswahl?

Herr Rülke, die FDP kann im Bund nun zwischen einer Jamaika-Koalition oder einer rote Ampel auswählen. Was präferieren Sie?

Jamaika liegt uns inhaltlich näher. Aber zuerst einmal wollen wir uns mit den Grünen abstimmen.

Sie haben in Stuttgart mit den Grünen, wenn auch letztlich folgenlos, sondiert. Wo sehen Sie Schnittmengen mit der Ökopartei, wo Knackpunkte?

Grün-gelbe Schnittmengen sehe ich etwa in der Außenpolitik, aber auch bei der Zuwanderungspolitik. Auf ein Einwanderungsgesetz nach kanadischem oder australischem Vorbild könnten wir uns sicher schnell einigen. Wir sind uns auch in der Zielsetzung beim Klimaschutz einig. Nur bei den Mitteln haben wir Differenzen: Wir setzen auf Innovationen, die Grünen auf Verbote. Harte Auseinandersetzung wird es sicher um die Steuerpolitik geben. Für uns Liberale gilt: Wir lehnen Steuererhöhungen ab und lassen an der Schuldenbremse nicht rütteln!

Was würde eine gemeinsame Regierung mit den Grünen im Bund eigentlich für die Oppositionsrolle der FDP im Land bedeuten?

Erst einmal muss man abwarten, ob es eine solche Regierung geben wird – und zu welchen Bedingungen. Das größere Problem sehe ich bei Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Er hat im Bund auf Schwarz-Grün und damit aufs falsche Pferd gesetzt. Sollte eine Ampel kommen, so wäre die bundespolitische Durchsetzungskraft unseres Landes gleich Null.