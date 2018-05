Hülben (dpa) - Auf einer einsamen Straße in der Nähe von Reutlingen ist ein schwer verletzter Autofahrer von einem Jäger entdeckt worden. Der Helfer alarmierte am Morgen den Rettungsdienst, wie die Polizei mitteilte. Der 21-Jährige sei bei Hülben vermutlich zu schnell gefahren und in einer Kurve von der Straße abgekommen. Dabei überschlug sich das Auto mehrmals. Allerdings sei nicht klar, wie lange der 21-Jährige in dem Auto gelegen hatte. Es handele sich um eine wenig befahrene Strecke. «Ohne Lichter wird man nicht gleich entdeckt», sagte der Polizeisprecher.