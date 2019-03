Tel Aviv (dpa) - Nach einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen hat Israels Luftwaffe zahlreiche Ziele in dem Palästinensergebiet beschossen. Die Armee teilte mit, es seien «Terrorziele» der im Gazastreifen herrschenden Hamas angegriffen worden. Einwohner des Küstenstreifens berichteten von lauten Explosionen. Krankenhäuser im Gazastreifen wurden in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. In einem Haus nordöstlich von Tel Aviv war am frühen Morgen eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete eingeschlagen. Sieben Menschen wurden verletzt, darunter waren auch Kinder.