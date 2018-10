Von Constanze Werry

Wenn Katzen auf dem Schoß liegen und schnurren oder fauchend einen Buckel machen ist klar, was sie damit sagen wollen. Aber Katzen haben uns noch viel mehr mitzuteilen. Denn sie sind Meister der subtilen Kommunikation.

Schwanz als Stimmungsbarometer: Kommt die Katze mit hocherhobenem Schwanz und offenem Blick auf einen zugetrabt, ist alles in bester Ordnung und das Gebaren als ein Zeichen erfreuter Begrüßung zu deuten. Vor allem bei der Begegnung mit Artgenossen kann ein erhobener Schwanz aber auch Kampfbereitschaft signalisieren. Sitzt einer Katze der Schreck in den Gliedern, erkennt man das an ihrem puschlig aufgeplusterten Schwanz.

Zuckt lediglich die Schwanzspitze unruhig hin und her - wie beispielsweise beim Jagen oder Spielen - spricht das für eine gewisse Unruhe. Dahinter kann neben Neugier und Aufregung auch Verärgerung über etwas stecken. Zum Beispiel wenn der Dosenöffner nicht das tut, was man eigentlich von ihm will.

Tanzt nicht nur die Schwanzspitze hin und her, sondern wedelt die Katze mit dem kompletten Schwanz, ist sie ziemlich aufgewühlt. Diese Aufregung könne sowohl positiv als auch negativ sein, erläutert die Organisation Vier Pfoten. Und wenn aus dem Wedeln ein Peitschen wird, ist mit dieser Katze gerade nicht gut Kirschen - Pardon - Mäuse essen.

Blickkontakt: Wer sich mit einer Katze gut stellen will, schließt und öffnet mehrmals langsam die Augen zu einem Schlafzimmerblick mit halb gesenkten Augenlidern. Das Schließen der Augen ist laut Vier Pfoten ein typisches Mittel zur Beschwichtigung von Katzen untereinander.

Weit geöffnete Augen dagegen zeigen Wachsamkeit, Neugier und Jagdbereitschaft an. Deshalb sollte man vermeiden, seine Katze mit weit geöffneten Augen anzustarren, denn dadurch fühlt sie sich bedroht.

Ohren-Radar: Katzen verfügen über mehr als 30 Muskeln, die für die Stellung der Ohren verantwortlich sind. Kein Wunder also, dass diese bestens dafür geeignet sind, die Stimmung des Vierbeiners wiederzugeben. Leicht zur Seite gedrehte Ohren sprechen dafür, dass gerade alles in Ordnung ist. Werden die Ohren in Blickrichtung gedreht, hat irgendetwas die Aufmerksamkeit der Samtpfote erregt. Legen Katzen die Ohren an, ist Zurückhaltung angesagt, denn so zeigen sie Angst, aber auch die Bereitschaft zur Abwehr.

> Schnurren und maunzen: Katzen haben eine Menge Laute auf Lager, die ganz unterschiedliche Dinge aussagen. Das klassische Miauen oder Maunzen dient dazu, Aufmerksamkeit zu bekommen. Eine Verhaltensweise, die bereits Kätzchen gegenüber ihrer Mutter zeigen.

Missverständnisse gibt es schon mal, wenn es ums Schnurren geht. Denn entgegen der landläufigen Meinung bedeutet es nicht unbedingt, dass das Tier wunschlos glücklich und zufrieden ist, es drückt vielmehr aus: "Ich komme in Frieden." Schnurren dient aber auch der eigenen Beruhigung, etwa wenn die Katze Schmerzen hat. Auch Junge oder Artgenossen werden mitunter mit ausgiebigem Schnurren beruhigt.

Auf Tuchfühlung: Streicheleinheiten sind etwas, das viele Katzen gerne annehmen. Mancher Mensch ist aber irritiert, weil wie aus dem Nichts ein Pfotenhieb das Ganze abrupt beendet. Meist hat die Katze allerdings schon im Vorfeld signalisiert, dass es jetzt genug ist mit dem Streicheln, doch der Mensch hat die subtilen Botschaften nicht wahrgenommen. Anzeichen dafür, dass die Katze genug hat, sind zum Beispiel Knurren oder Fauchen und dass sie unruhig wird, erläutert Sarah Ross, Heimtierexpertin bei Vier Pfoten. Auch wenn das Tier mit dem Schwanz schlägt oder die streichelnde Hand fixiert, ist es an der Zeit mit dem Streicheln Schluss zu machen, bevor sich die Katze genötigt sieht, deutlicher zu werden.

Wirft sich eine Katze auf den Rücken, verstehen wir Menschen das gerne als Aufforderung, sie am Bauch zu streicheln. Zwar ist dieses Verhalten als Zeichen der Sicherheit und des Vertrauens zu werten, doch es ist kein Signal dafür, dass die Katze sich unbedingt gerne den Bauch kraulen lassen möchte. Besser die Finger weglassen und die Vertrauensbasis respektieren. Dann gibt es auch keine unschönen Kratzer.