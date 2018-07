Informationen

■ Anreise: Mit dem Auto sind es von Heidelberg rund 275 km nach Augsburg. Die Bahn braucht etwa drei Stunden mit Umsteigen in Mannheim oder Stuttgart.

■ Unterkunft: Das sehr persönlich geführte "Hotel am Rathaus" in der Nähe der historischen Altstadt, DZ ab 105 Euro. www.hotel-am-rathaus-augsburg.de, einst Gästehaus der Fugger bietet das Steigenberger Hotel "Drei Mohren" in der Maximilianstraße einen luxuriösen Aufenthalt, DZ ab 149 Euro. www.augsburg.steigenberger.de

■ Augsburger Puppenkiste: Das Museum "Die Kiste" ist Di-So 10-19 Uhr geöffnet. Spielplan fürs Marionettentheater unter www.puppenkiste.com