Informationen

■ Anreise: Das Périgord liegt im Südwesten Frankreichs. Etwa 1000 Kilometer von Heidelberg entfernt. Über die A 5 nach Mühlhausen, die A 36 Richtung Besancon, die A 71 Richtung Clermont-Ferrand, die A 89 ins Périgord in Richtung Bergerac oder Périgueux. Maut: Etwa 40 Euro (einfach).

■ Wohnen: Bei Familie Maupin-Lesprit in Cenac et Saint Julien (bei Domme). Zwei hübsch ausgestattete Ferienhäuser ("La Terrasse" und "Le Clos d’Alice" für je 4 Personen) mit riesigem Garten. Ab etwa 500 Euro/Woche. Buchbar über Gîtes de France: https://de.gites-de-france.com

■ Essen: Selbstversorger, die die regionale Küche kennenlernen wollen, sollten sich auf den Wochenmärkten umsehen, die hier in jedem größeren Örtchen stattfinden. - Eines der besten Restaurants der Region ist das "Belle Etoile" direkt am Fluss in La Roque Gageac. Menüs ab 29 Euro. - Sehr stimmungsvoll und beliebt ist das Bistro "Le Déjeuner sur l’Herbe" in St Léon sur Vézère unter ausladenden Bäumen am Fluss.

■ Lascaux: Das Museum zur prähistorischen Höhle bietet Führungen auch auf Deutsch. Unbedingt frühzeitig schon von zu Hause aus buchen, da die Karten pro Tag begrenzt sind. Preise: 11 Euro (Kinder 5-12 Jahre), 17 Euro (Erwachsene). Familienpass: 62,70 Euro (inkl. Eintritt in einen nahe gelegenen Wolfspark). Kontakt: Tel.: +33 (0)5 53 50 99 10; contact@lascaux.fr; www.lascaux.fr

■ Reiseführer: Optisch sehr schön gemacht und mit tollen Tipps ist der neue Reiseführer "Dordogne/Périgord" von Manfred Görgens. 120 Seiten. Mit Regionkarte. 11,99 Euro. Dumont direkt.

■ Weitere Informationen: Touristenzentrum Frankreichs "Atout France" in Frankfurt/Main. https://de.france.fr/de/tal-der-dordogne. Tel.: 069/97580135; info.de@atout-france.fr