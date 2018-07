Informationen

■ Anreise: Von Frankfurt nach Atlanta (in 10 Stunden, z.B. mit Delta), von dort mit dem Flieger nach Pensacola (circa 2 Stunden, ebenfalls Delta). Dann nimmt man sich am besten einen Mietwagen, um auf dem Highway 98 entlangzufahren.

■ Unterkunft: Pensacola: Das Drei-Sterne Hotel Hilton Pensacola Beach liegt direkt am Strand,https://hiltonpensacola- beach.com/. Destin: Das Hotel The Emerald Grande liegt am trubeligen HarborWalk Village,ideal für Familien, www.emeraldgrande.com

Panama City Beach: Das Tidewater Beach Resort liegt zwar direkt am Strand, ist aber in die Jahre gekommen. Zum Schlafen okay, mehr aber auch nicht, http://www.tidewaterbeachresort.com/

■ Unbedingt machen: Snuba-Diving in Destin, www.destinsnorkel.com, Shell Island Schnorcheltour, www.shellislandsnorkeling.com/; vorzüglich und stilvoll essen kann man im Firefly in Panama City Beach, http://fireflypcb.com

■ Reiselektüre: Mit Insidertipps zu Florida allgemein und rund 50 Seiten zum Panhandle ist der Reiseführer "Florida" von lonely planet eine gute Reisevorbereitung, 22,99 Euro, ISBN: 978-3829745772

■ Weitere Infos unter visitflorida.com