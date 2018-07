Informationen

■ Anreise: Croatia Airlines fliegt von Frankfurt nach Zadar, Hin- und Rückflug ab ca. 250 Euro, www.croatiaairlines.com

■ Übernachten: Pierre et Vacances betreibt in der Nähe von Zadar die Premium Residenz Senia. Die komplett eingerichteten Appartements in zwei verschiedenen Kategorien befinden sich in einer großzügigen Anlage direkt am Meer. Ein Appartement mit 2 Zimmern für bis zu 3 Personen kostet ab 945 Euro pro Woche, www.pierreetvacances.de

■ Essen & Trinken: Das Restaurant "2Ribara" in Zadar bietet moderne mediterrane Küche, www.restorani-zadar.hr

■ Unbedingt machen: Die beschriebene Jeep-Safari durch den Velebit Naturpark umfasst Essen und Getränke und kostet rund 70 Euro. Info und Reservierung unter www.hotel-rajna.com

■ Allgemeine Auskünfte unter www.kroatien.hr