Informationen

■ Anreise: Von Frankfurt nach Rijeka zum Beispiel mit Condor (Direktflug, 1 Stunde und 15 Minuten). Von dort mit dem Bus, Zug oder Mietwagen nach Opatija (circa 25 Kilometer). Mit dem Auto sind es von Heidelberg nach Rijeka knapp 10 Stunden.

■ Unterkunft: Das vier-Sterne-Superior-Resort Miramar liegt wenige Gehminuten außerhalb des Zentrums von Opatija in einer ruhigen Bucht direkt am Meer. Besonders schön ist der große Spabereich, die In- und Outdoor-Pollanlage sowie der hoteleigene Fels-Badestrand, der direkt an der historischen Kaiser-Franz-Josef-Uferpromenade liegt, das Personal spricht deutsch. Ein Standard-Doppelzimmer mit Halbpension (4-gängiges Wahlmenü) gibt’s ab 75 Euro pro Person, Infos unter www.hotel-miramar.info

■ Ausflüge: Die Kvarner Küste vom Holzschiff Tornado Blue aus sehen. Die Fischerstochter Lili lässt dabei keine Frage offen, während ihr Mann das Ruder in die Hand nimmt. Verpflegung an Deck. Auch das Bergstädtchen Kastav ist einen Besuch wert.