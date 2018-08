Informationen

■ Anreise: Aegean Airlines fliegt ab Stuttgart und München via Athen nach Kos (www.aegeanair.com). Vom Hafen Mastichari legen mehrmals täglich die Fähren nach Kalymnos ab. Auf der Insel ist man zu Fuß, mit dem Inselbus, oder per angemietetem Scooter unterwegs.

■ Übernachten: Charmant-verträumt und ruhig gelegen ist die Villa Melina, ein Boutique-Hotel in Pothia (DZ mit Frühstück ab 50 Euro, www.villa-melina.com). Direkt am Hafen mit seinen Bars, Cafés und Restaurants liegt die Zwei-Sterne-Unterkunft Hotel Olympic (www.kalymnosolympic.gr). Zahlreiche weitere Unterkünfte gibt es auch in den kleinen Badeorten im Norden der Insel. Sie sind meist als Pauschalreise mit Flug und Transfer im Reisebüro buchbar.

■ Aktivitäten: Mit den Schwammtauchern unterwegs zu sein ist zwar nicht möglich, doch Kalymnos bietet einige der schönsten Tauch-Spots der Ägäis. (www.kalymnosdiving.com, www.scubakalymnos.com). Kletterer aus der ganzen Welt versammeln sich im Oktober beim Kalymnos Climbing Festival. Wer es nur einmal ausprobieren will, kann an einem Kletterkurs teilnehmen (www.climbinkalymnos.com, www.kalymnosclimbingguide.com).

■ Allgemeine Auskünfte: Reisetipps sowie ein Portal zum Buchen von Unterkünften auf Kalymnos bietet www.discover-greece.com.