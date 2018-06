Informationen

■ Anreise: Von Heidelberg sind es 317 Kilometer, die in rund dreieinhalb Stunden zu schaffen sind. Mit der Bahn muss man in Ulm und Kempten umsteigen und benötigt rund 4 Stunden.

■ Übernachten: Im Babel’s Auszeit bietet das Ehepaar Babel mehrere Ferien-Appartments für eins bis fünf Personen. Direkt am Sonnenhang von Pfronten mit traumhaften Ausblick. Belegung mit drei Personen im Sommer 108 Euro pro Nacht, www.sonnenhang-babel.de Im 4-Sterne-Hotel Berghof am gleichen Hang kommen Familien in DZ oder Appartements unter. Das DZ kostet ab 93 Euro, das Appartment für vier Personen ab 172 Euro. Ein großes Frühstücksangebot ist inklusive, www.berghof-pfronten.de

■ Empfehlenswert: Die Zwei-Stunden-Tour mit den Alpakas kostet pro Person 20 Euro, Kinder (ab 8 Jahren) 15 Euro. www.allgaeu-alpaka.de