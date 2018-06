■ Anreise: Mit dem Auto von Heidelberg aus über Karlsruhe, Basel, Luzern, Lugano, Mailand in rund 9 Stunden (reine Fahrzeit). Wer durch den Gotthard-Tunnel fahren möchte, muss gerade in der Ferienzeit mit Staus und langen Wartezeiten rechnen. Eine Alternative ist die A 13 San Bernardino-Route. Eine Vignette für die Schweiz kostet rund 25 Euro (ein Jahr gültig). Mautgebühren in Italien für die einfach Strecke circa 30 Euro.

Alternative Anreise mit dem Flugzeug nach Nizza (Direktflug) oder Genua (Flug über München), von dort weiter mit dem Zug nach Alassio.

■ Unterkunft: In einer ruhigen Seitenstraße und nur zwei Minuten vom Strand entfernt liegt das familiengeführte Zwei-Sterne-Hotel Albergo Fiorenza & Banksia Meublè. Ein Doppelzimmer (nach Verfügbarkeit mit riesiger Dachterrasse) mit Frühstück gibt’s ab circa 80 Euro pro Nacht. Entzückend sind die duftenden Glyzinien im mediterranen Garten des Hotels mitsamt Hollywoodschaukeln. Familiäre und typisch italienische Atmosphäre, freundliches und hilfsbereites Personal. Zum Bahnhof von Alassio sind es 5 Gehminuten, http://www.hotelbanksia.it/

■ Weitere Infos http://alassio.se/de/