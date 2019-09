INFORMATIONEN

Anreise: Mit dem Zug bis Bahnhof Jenbach/Tirol. Von dort weiter mit der Zillertalbahn oder Linienbussen in alle Orte des Zillertals. Mit dem Auto über Inntalautobahn A 12 oder Achenpass, via B169 ins Zillertal.

Unterkunft: Hotel Wöscherhof (Uderns) am Golfplatz, großes Sport- und Wellnessangebot, viele Inklusivleistungen, DZ/HP ab 202 Euro für 2 Personen, www.woescherhof.com

Speck erleben: Gasser: Brotzeiten, warme Theke und großes Specksortiment in Mayrhofen, Stumpfau 684b, www.gasserspeck. at; Zillertaler Speckstube: freitags von 15 bis 18 Uhr Führungen und Speckverkostung, Metzgerei: Mo bis Sa, 8 bis 12, und Mo bis Fr, 15 bis 18 Uhr, Rosenweg 38, Fügen, www.zillertaler-speckstube.at; Gasthaus Nester: traditionelles Restaurant am Dorfplatz in Stumm mit gehobener Küche und Metzgerei mit Speck vom Schwein und Wild, www.nester.at; Metzgerei Kröll in Maryhofen (www.kroell.at), Metzgerei Gasser in Aschau.