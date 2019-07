Hinkommen: Mit dem Auto ab Heidelberg in 6,5 Stunden (630 km); mit dem Zug ab Mannheim in 5,75 Stunden; mit dem Flugzeug ab Mannheim in 1,25 Stunden.

Unterkommen: Zentral gelegen am Anhalter Bahnhof ist das Mövenpick Hotel (DZ ab ca. 80 Euro inkl. Frühstücksbuffet).

Unbedingt machen: Eine kultige Tour durch Berlin im Trabi. Wahlweise auch in einem Mustang. Beispielsweise über www.trabi-safari.de ( ab ca. 50 Euro).

Nützlich: Die Berlin WelcomeCard (ab 20 Euro) für ÖPNV plus Rabatte bei Eintritten.