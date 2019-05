INFORMATIONEN

Anreise: Die Anreise mit dem Pkw ist sowohl an den Startpunkt Lech am Arlberg als auch an den Endpunkt Füssen im Allgäu möglich. Füssen ist mit der Bahn erreichbar. Wanderer können sich auch vom Lechweg-Shuttle (www.stm-service.at) abholen lassen. Nach Lech am Arlberg erfolgt die Anreise über die Bahnstation Langen mit einer Entfernung von rund 17 Kilometern. Es gibt Taxi- und Busverbindungen nach Lech.

Der Weg: Der Lechweg ist der erste grenzüberschreitende Weitwanderweg, der von der Europäischen Wandervereinigung zertifiziert ist.

Einkehren: Entlang des Lechwegs bieten sich immer wieder Einkehrmöglichkeiten an. Besonders schön ist der Ausblick von der Frauenseestube am idyllischen Frauensee, der oberhalb von Lechaschau liegt. Beliebt ist im Sommer der Lechtaler Hexenkessel mit einer großen Terrasse auf 1200 Meter im Bacher Ortsteil Benglerwald neben der Talstation der Jöchelspitzbahn. Mit der Lechaktiv-Karte können Wanderer umsonst mit dem Sessellift zur Bergstation hochfahren und den Ausblick genießen. Ein Picknick bietet sich beim Doser Wasserfall bei Häselgehr an (sprudelt nur vom 23. April bis 11. November). Achtung: Im Vorfeld über Ruhetage erkundigen.

Gepäckservice: Für Einsteiger bietet sich der Gepäckservice an, der die Koffer jeden Tag von Hotel zu Hotel bringt. Insgesamt 105 zertifizierte Partnerbetriebe gibt es entlang des Weges - vom Privatvermieter bis zum 5-Sterne-Hotel.