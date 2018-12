INFORMATIONEN

■ Anreise: Täglich zuverlässig, Nonstop mit Ethiopian Airlines oder Lufthansa 4x die Woche (gemeinsame Flüge der "Star Alliance"). Preise ab ca. 550 Euro. Andere Flüge z.B. mit Egypt Air über Kairo oder Turkish Airlines via Istanbul.

■ Reisezeit: Ganzjährig, bis auf die Sommermonate (häufig Regen). Ein Besuch des Weihnachtsfestes vom 6./7. Januar kann gut mit dem farbenprächtigen Timkat-Tauffest kombiniert werden (am 19. Januar, am interessantesten in der alten Kaiserstadt Gondar oder in der heiligen Stadt Axum).

■ Veranstalter: Oase Reisen in Neckargemünd organisiert individuell Äthiopienreisen ab einer Person, www.oasereisen.de.

■ Lektüre: Am aktuellsten ist der Äthiopien-Reiseführer vom Trescher Verlag (Sept. 2018), 21,95 €. Ansonsten: Der Mann, der den Tod auslacht: Begegnungen auf meinen Reisen durch Äthiopien von Philipp Heidemann, DuMont-Verlag, 14,99 €.