INFORMATIONEN

■ Anreise: Mit dem Flugzeug ab Frankfurt, Direktflüge dauern zwei Stunden.

■ Unterkunft: Das Hotel "Palace", Vabaduse Väljak 3, liegt genau im Zentrum, die Sehenswürdigkeiten der Altstadt sind gut zu Fuß zu erreichen. Zimmer gibt es ab 85 Euro pro Nacht und Person. Frühstück ist inklusive, im Untergeschoss gibt es einen Wellnessbereich mit Fitnessraum und Pool.

■ Essen: Das "Von Krahli Aed", Rataskaevu 8, ist ein gemütliches, uriges Restaurant am Rande der Altstadt. Wer es etwas hipper mag, geht ins "Kivi Paber Käärid" im Kreativen-Viertel Telliskivi (60a C4) - hier gibt es preiswertes Essen und originellen Industrie-charme. Internationales Streetfood findet man im "Balti Station Market", einer großen Markthalle am Bahnhof, in der auch zahlreiche Geschäfte untergebracht sind.

■ Trinken: Die "Parrot Minibar", die sich auch fürs Abendessen eignet, setzt ganz auf tropisches Flair, gepaart mit 20er-Jahre-Ambiente. Ihr Motto verinnerlicht hat auch die "Labor-Bar": die Barkeeper tragen weiße Kittel, Drinks werden in Erlenmeyerkolben gemixt und in Reagenzgläsern ausgeschenkt.

■ Kultur: Das Theater NO99 hat neben Theateraufführungen auch Konzerte im Programm. Im Dom finden an den Adventswochenenden Weihnachtskonzerte statt.