INFORMATIONEN

■ Anreise: Von Heidelberg über Mannheim mit S-Bahn und ICE, etwa 4,5 Stunden, Sparpreise ab 29 Euro (www.bahn.de).

■ Übernachten: Das B&B Hotel Braunschweig City, Frankfurter Str. 289, 38122 Braunschweig, Telefon 0531.88617890.( www.hotelbb.de/de/braunschweig-city) verzichtet auf Schnickschnack, bietet aber alles, was ein Städtereisender braucht. In 104 Zimmern (DZ ab 54 Euro) warten ein bequemes Bett, ein modernes Bad und kostenfreies WLAN auf Besucher, die einfach schlafen wollen und ein gutes Frühstücksbuffet (8,50 Euro) zu schätzen wissen. Die Straßenbahn fährt in zehn Minuten in die Innenstadt, in 20 Minuten zum Hauptbahnhof.

■ Weihnachtsmarkt: Der Weihnachtsmarkt rund um den Dom und den Platz der Deutschen Einheit dauert bis 29. Dezember; geöffnet ist montags bis samstags von 10 bis 21 Uhr, sonn- und feiertags von 11 bis 21 Uhr. Am 24. und 25. Dezember herrscht Marktruhe.

■ Essen und Trinken: Für alle, die sich nicht nur an den Ständen des Weihnachtsmarktes verköstigen wollen, ist das Monkey Rosé, Altstadtmarkt 1, 38100 Braunschweig, Tel.: 0531.28793388, eine gute Adresse. In der Weinbrasserie stimmen Speisen, Getränke und Atmosphäre.