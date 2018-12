INFORMATIONEN

■ Allgemeine Infos: www.tirol.at; www.innsbruck.info

■ Christkindlmärkte: Der "Weihnachtszauber in der Altstadt" unterm Goldenen Dachl dauert vom 15. November bis zum 23. Dezember ebenso wie der "Marktplatz im Advent" direkt am Inn, während die "Adventstimmung auf der Hungerburg" mit ihrer tollen Aussicht über die Stadt erst am 25. November beginnt. "Licht und Moderne" heißt der Markt auf der Einkaufsmeile Maria-Theresien-Straße, der vom 25. November bis zum Drei-Königstag am 6. Januar ausgedehnt wird. Vom 24. November bis zum 23. Dezember dauert der Markt von Sankt Nikolaus auf der anderen Seite des Inns und der "Wiltener Weihnachtszauber" südlich des Innsbrucker Stadtzentrums öffnet seine Pforten am 27. November.

■ Anreise: Austrian Airlines fliegt täglich von Frankfurt direkt nach Innsbruck www.austrian.com - Vom Flughafen kann man mit Transfer Tirol zur Unterkunft in der Stadt oder zu einer individuellen Unterkunft in Tirol weiterfahren, www.tirol-taxi.at.

■ Unterkunft: Noch recht neu als Design-Hotel konzipiert und mit fantastischen Ausblicken über die Stadt ist das Panorama-Hotel aDLERS unmittelbar am Bahnhof. Von hier aus sind es nur wenige Minuten bis zur Altstadt. Das ausgezeichnete Restaurant des aDLERS liegt in der 12. Etage, hier kann man auch ein wundervolles Frühstück mit Aussicht genießen, www.adlers-innsbruck.com

■ Essen und Trinken: Typische Tiroler Kulinarik bekommt man u.a. in der urigen Ottoburg am Rande der Altstadt (www.ottoburg.at), im Gasthaus Goldener Adler (www.goldeneradler.com) oder im Restaurant des "Weissen Rössls" (www.roessl.at).

■ Aktivitäten: Ein lohnenswerter Ausflug führt auf die legendäre Bergisel Skisprungschanze, die schon mehrfach Olympische Spiele gesehen hat und Standort des dritten Springens der Vier-Schanzen-Tournee ist. Gruppen können hier themenspezifische Führungen buchen und, wer sich traut, kann in deren Rahmen auch Platz auf dem Zitterbalken nehmen und sich für Momente als Skispringer fühlen www.bergisel.info. -

Immer spannend ist eine Bahnfahrt auf die Nordkette, die nach kurzer Wanderung über den Goetheweg bis auf die Hafelekarspitze in 2300 Meter Höhe führt. www.nordkette.com. - Die Station Seegrube auf 1905 Metern ermöglicht ein nettes Restauranterlebnis und ist Ausgangspunkt und Spielwiese für Trendsportler der FreeRider-Fraktion. - Ein Tagesausflug sollte zum Gletscher ins Stubai-Tal gehen zum Top of Tyrol in über 3200 Meter Höhe. Hier gibt es neben fantastischen Skipisten auch eine Gletscherhöhle, die man von innen erkunden kann. Die hochmoderne Seilbahn mit Gondeln der italienischen Design- schmiede Pininfarina wurde im Oktober 2016 in Betrieb genommen und kann auch bei ungünstigsten Windverhält- nissen noch problemlos verkehren, www.stubaier-gletscher.com.