INFORMATIONEN

■ Anreise: Direktflüge nach Málaga bieten von Frankfurt am Main unter anderen Lufthansa und Ryanair an. Die billigsten Verbindungen starten ab etwa 75 Euro pro Flug. Vom Flughafen Costa del Sol führt eine regelmäßige S-Bahn-Verbindung direkt zum Hauptbahnhof María Zambrano.

■ Bahntickets: Der Reiseveranstalter Olimar bietet Eisenbahnreisen durch Andalusien im Baustein-Prinzip an. Das heißt, Touristen können sich ihre Programmpunkte selbst zusammenstellen. Sieben Tage gibt es pro Person ab 745 Euro. Mehr Informationen unter www.olimar-hotels.de. Noch flexibler zwischen den Städten reisen Urlauber mit dem "Renfe Pass" der staatlichen Eisenbahngesellschaft. Mehr Informationen unter www.renfe.com.

■ Unterkunft: Hotels gibt es in den drei Städten in jeder Komfort- und Preisklasse. In Málaga bietet sich jedoch das Hotel Barceló an, weil es direkt über dem Hauptbahnhof liegt. Das Stadtzentrum ist fußläufig innerhalb von 15 Minuten erreichbar. Mehr Informationen unter www.barcelo.com. Weitere Hotels werden auch einzeln von Olimar empfohlen.

■ Essen: In Málaga sollte niemand das Ochsensteak im Asador Iñaki, im Arbeiterviertel nahe des Hauptbahnhofs, verpassen. Die Bodegas Campos sind eine empfehlenswerte, aber auch kostspielige Adresse in Córdoba. Um in lockerer Atmosphäre die ersten Flamenco-Schritte zu wagen und dabei einen Wein oder ein Bier zu trinken, lohnt sich in Sevilla ein Besuch in der Carbonería.