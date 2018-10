INFORMATIONEN

■ Anreise: Von Frankfurt fliegen z.B. Lufthansa und Alitalia günstig nach Bari, Preise je nach Saison ca. 200 €. Ein kleiner Mietwagen für zwei Wochen kostet ca. 300 € ohne Benzin, die Fahrt ins 180 Kilometer entfernte Peschici dauert etwa zwei Stunden

■ Übernachten: Beim Lottogewinner im Hotel "Al Castello", Via Castello 29 mit dem besten Blick über die Bucht von Peschici. DZ/F ab 70 Euro. Tel.: 0039.0884.964038, www.peschicialcastello.it.

Das Viersternehotel "D’Amato" gehört ebenfalls einem Lottogewinner und liegt unten an der Bucht. DZ ab 45 Euro, Swimmingpool, Abholservice vom Flughafen Bari. Tel.: 0039.0884.963415, www.hoteldamato.it.

■ Ausflugstipp: San Giovanni Rotondo, einer der populärsten Wallfahrtsorte Italiens. Ebenfalls auf der Gargano-Halbinsel gelegen, ist er gewidmet einem der umstrittensten Heiligen des Landes: Padre Pio, ein Mönch, soll schon zu Lebzeiten (1887 - 1968) die Wundmale Christi gehabt haben, wollte diese jedoch durch Ärzte des Vatikan nicht untersuchen lassen und machte sich verdächtig dadurch, dass er große Mengen Karbolsäure bestellte, die Hautverätzungen verursacht. Kaum verstorben, wurde er dennoch von Papst Johannes Paul II. heiliggesprochen, und heute pilgern 7 Millionen Gläubige jährlich in den kleinen Wallfahrtsort mit der von Stararchitekt Renzo Piano entworfenen "Chiesa Nuova" (neue Kirche). Wer den Massen hier entgehen will, sollte am besten die Siesta-Zeit nutzen. https://viaggiareinpuglia.it/at/144/localita/4183/en/San-Giovanni-Rotondo

■ Weitere Auskünfte bei der Italienischen Zentrale für Tourismus unter www.enit.it