INFORMATIONEN

Der Blue Ridge Parkway startet bei Rockfish Gap im Bundesstaat Virginia und endet nach 755 Kilometern bei Oconaluftee in North Carolina, ist in voller Länge mit dem Auto befahrbar, www.blueridgeparkway.org

■ Anreise: Von Frankfurt/Main aus fliegen Airlines wie Lufthansa, American und United nach Charlotte, dem größten Flughafen in North Carolina. Preise je nach Jahreszeit bis zu 1000 Euro. Von dort fährt man im Mietwagen gut zwei Stunden nach Asheville am Blue Ridge Parkway

■ Übernachten: Es gibt nur wenige Übernachtungsmöglichkeiten am Blue Ridge Parkway, daher möglichst früh reservieren! Für alle, die vor dem Start noch mal luxuriös ausspannen wollen, ist dieses zweistöckige Townhouse in Staunton genau richtig (www.the-storefront-hotel.com). Orchard House B&B: etwas abseits des Parkways in der Ortschaft Lovingston. Wunderschönes, weiß-gelbes Farmhaus von 1874 mit Kolonialstil-Einrichtung, Pool und Weinbergen drum herum (www.orchardhousebbweddings.com). Auf der Clear Creek Guest Ranch in Burnsville bei Little Switzerland schläft man stilecht in Blockhütten und kann auch sonst reichlich Western-Feeling bei Rex Frederick, einem Ex-Börsenmakler, und seiner Frau genießen (www.clearcreek-ranch.com).