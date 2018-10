INFORMATIONEN

■ Anreise: Die schnellste Flugverbindung von Deutschland über Paris ist ab 720 Euro zu haben. Inlandsflüge sind teuer und oft verspätet. Von der Hauptstadt zur Bahnstation in Moramanga fahren Kleinbusse in vier Stunden für umgerechnet vier Euro.

■ Formalitäten: Der Pass muss bei Einreise mindestens sechs Monate gültig sein. Bei Ankunft wird ein 30-Tage- Visum für 25 Euro eingestempelt.

■ Reisezeit: Gute Reisezeit ist Mai bis Dezember. An der Küste ist es ganzjährig 25 bis 33 Grad warm. Von Januar bis April drohen mancherorts tropische Wirbelstürme und heftige Regenfälle.

■ Gesundheit: Dringend empfohlen ist eine weltweit gültige Krankenversicherung. Malariaprophylaxe ist angeraten.

■ Währung: Die Landeswährung ist der Ariary. Rund 3800 entsprechen 1 Euro. In vielen Orten befinden sich Banken und Geldautomaten.

■ Bahn: Die Infos im Internet zur Bahn sind meist veraltet, auch die von Madarail (www.madarail.mg/). Die Fahrzeiten wechseln häufig. Wer von der Hauptstadt nach Tamatave will, sollte in Moramanga stoppen und direkt am Bahnhof fragen. Auch Mitarbeiter der Restaurants der Bahnhöfe in Antananarivo und Tamatave sind hilfsbereit.

■ Infos unter info@botschaft-madagaskar.de, https://madagascar-tourisme.com/de/.