INFORMATIONEN

■ Anreise: De Kelders ist ein Küstenort, der zur Gemeinde Overstrand in der Provinz Westkap in Südafrika gehört. Direktflüge z.B mit Lufthansa von Frankfurt nach Kapstadt für rund 670 Euro, von dort mit dem Mietwagen nach De Kelders in rund zwei Stunden.

■ Unterkunft: Das Vier-Sterne-Hotel The Roundhouse in De Kelders mit Leuchtturm-Ambiente, Jacuzzi und Frühstück, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis, www.theroundhouse.co.za

■ Bike-Touren: Fatbike Tours - De Kelders, Dave Caravias: www.fatbiketours.co.za

■ Allgemeine Auskunft: www.south-africa.net und www.gansbaai.com