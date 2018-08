Anreise: Von Heidelberg aus auf der A 5, der A 8, der A 1 (Österreich), der A 10, auf der A 11 Ausfahrt 3 St. Niklas/Faaker See nehmen (658 Kilometer). Mit dem Zug bis nach Villach (8 bis 9 Stunden). Der nächste Flughafen ist in Klagenfurt.

Übernachten: Direkt am Ufer des Faaker Sees gelegen ist das Genießer- und Wellnesshotel Karnerhof. Die 4-Sterne-Unterkunft in Egg am Faaker See bietet familiäre Atmosphäre, sportive Infrastruktur, Wellness und Gourmetküche (DZ mit Frühstück ab 93 Euro p.P., DZ mit Halbpension ab 123 Euro p.P., buchbar unter www.karnerhof.com).

Aktivitäten: Burgruine Landskron (www.burg-landskron.at) mit der Adler Arena (www.adlerarena.com) sowie dem Affenberg (www.affenberg.com). Für Wanderer empfiehlt sich ein Ausflug auf die Taborhöhe, wo sich ein Waldseilpark (www.hochhinauf.at) befindet, der Abenteuer für Groß und Klein verspricht. Wintersportbegeisterte wiederum sind im Nordischen Zentrum im slowenischen Planica (www.nc-planica.si) gut aufgehoben.