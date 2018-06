INFORMATIONEN

■ Hinkommen: Von Heidelberg aus ist man über die A 61 und A 65 in gut einer Stunde in Hambach oder Neustadt. Nach Hinterweidenthal geht es dann noch 50 Minuten via Landau über die B 272 und die B 10.

■ Wandern: Über 1300 Kilometer Wanderwege, von Fernweg bis Halbtagestour, mit Beschreibung, Anreiseinformation und Ansprechpartner unter www.wandermenue-pfalz.de.

■ Klettern: Eine Tourendatenbank pflegt die Vereinigung der Pfälzer Kletterer (www.pfaelzer-kletterer.de), Kursangebote unter www.pfalzklettern.com.

■ Biken: Über 900 Kilometer ausgeschildertes Mountainbike-Streckennetz, Tourentipps unter www.mountainbikepark-pfaelzerwald.de.

■ Weitere Infos: www.wanderarena.com