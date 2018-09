INFORMATIONEN

■ Anreise: TAP fliegt ganzjährig ab Frankfurt über Lissabon nach Madeira. In den Sommermonaten gibt es auch Nonstop-Verbindungen z.B. mit Condor.

■ Übernachten: Legendär ist das 1891 eröffnete Hotel "Reid’s Palace" in Funchal, in dem Kaiserin Sissi abstieg und später Winston Churchill logierte. Das DZ mit Frühstück kostet hier ab 380 Euro (www.belmond.com/de/reids-palace-madeira). Das Vier-Sterne-Haus "CR7" von Cristiano Ronaldo liegt unmittelbar am Anleger der Kreuzfahrtschiffe. DZ mit Frühstück im Frühling ab 122 Euro (www.pestanacr7.com/de).

■ Wandern: Wer die vierstündige Tour von Ribeiro Frio bis nach Portela macht, kann sich am Ziel per Taxi zum Ausgangspunkt zurückbringen lassen (ca. 35 Euro).

■ Allgemeine Infos www.visitmadeira.pt