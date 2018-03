Anreise: Von Frankfurt fliegt z.B. Air Astana über Kasachstan in zehn Stunden nach Urumqi (Hin- und Rückflug ab 615 Euro), Air China über Peking in 16 Stunden (Hin- und Rückflug ab 800 Euro).

Reisezeit: Der Sommer in Xinjiangs Ebenen ist heiß. Im Frühling ist das Klima besonders angenehm, während es im Winter auch in den Tälern zu Temperaturen weit unter 0°C kommen kann. Frühling und Herbst sind die bevorzugten Reisezeiten in Xinjiang.

Übernachten: In Urumqi im Ji Hotel Youhao Branch schläft man modern und komfortabel, ein Doppelzimmer mit westlichem Frühstück bekommt man ab 48 Euro. In Turpan ist die in einem historischen Viertel ein besonders charmanter Anlaufpunkt, Doppelzimmer gibt es ab 76 Euro.

Sicherheit: In den letzten Jahren schwirrten aus Xinjiang immer wieder Meldungen über gewaltsame Auseinandersetzungen auf Basis ethnischer Konflikte durch die Medien. Doch auch wenn das Auswärtige Amt zur Vorsicht rät, ist Reisen in der Region sicher. In der Regel finden die Konflikte zwischen Uiguren und chinesischen Sicherheitskräften statt. Vor Ort gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen. Insbesondere in Urumqi sind Sicherheitskräfte omnipräsent, Rucksäcke werden beispielsweise in größeren Einkaufszentren und Museen vor Betreten kontrolliert.

Weitere Infos unter www.china-tourism.de.