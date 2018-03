Anreise: Von Frankfurt zum Washingtoner Dulles Airport bieten mehrere Fluglinien direkte Verbindungen an, zum Beispiel United Airlines ab etwa 500 Euro. Die Flugzeit beträgt knapp neun Stunden. Das County Dorchester in Maryland ist mit dem Mietwagen in etwa zwei Stunden zu erreichen.

Übernachten: Das Hyatt Regency Resort in Cambridge ist direkt am Choptank River inmitten eines weitläufigen Naturparks gelegen. Hyatt Regency Chesapeake Bay Golf Resort, www.chesapeakebay.regency.hyatt.com.

Essen & Trinken: Das "Suicide Bridge Restaurant" ist bekannt für Krabben- und Austerngerichte in unzähligen Variationen, aber auch Fisch und Huhn aus der Region. Nach dem "Fang des Tages" fragen. Suicide Bridge Restaurant, www.suicide-bridge-restaurant.com. Die RAR Brauerei bietet hausgebrautes Bier. Die verschiedenen Sorten gibt es auch als Probier-Set in kleinen Gläsern.

Unbedingt machen: Touren mit dem Segelschiff "The Nathan of Dorchester" auf dem Choptank River finden von Mai bis Oktober statt und dauern rund zwei Stunden. Kosten: 30 Dollar pro Erwachsener. The Nathan of Dorchester, PO Box 1224, Cambridge, MD 21613, Tel.: 001-410-228-7141, E-Mail: info@skipjack-nathan.org, Internet: www.skipjack-nathan.org. Das Harriet Tubman Besucherzentrum bietet sich als Startpunkt der Tour an. Einen Audio-Führer zum Underground Railroad Byway (auf Englisch) gibt es unter www.tubman.oncell.com. Der Bucktown Village Store ist nach Voranmeldung zu besichtigen. Jay und Susan Meredith verleihen auch Kanus und Fahrräder, www.blackwaterpaddleandpedal.com.

Allgemeine Auskünfte erteilt das Maryland Office of Tourism unter www.visitmaryland.org.