Anreise: Zügig von Frankfurt z.B. mit Oman Air für circa 1.400 Euro. Flugzeit mit nur einem Zwischenstopp in Muscat/Oman nach Zanzibar City ca. 15 Stunden. Andere, zum Teil deutlich preiswertere Linien wie Emirates oder Egypt Air brauchen oft mehr als 20 Stunden, weil sie zweimal zwischenlanden. Vom Flughafen Zanzibar City ins Resort am besten mit einem Taxi. Unbedingt vorm Start einen Festpreis ausmachen, der nicht höher als 80 US-Dollar liegen sollte.

Währung: Die zu Tansania gehörende Insel Sansibar hat den tansanischen Schilling als offizielle Währung, jedoch kommt man mit der inoffiziellen - dem US-Dollar - besser und einfacher zurecht. Unbedingt beim Geldwechsel in der Heimat drauf achten, dass nur Dollarnoten von 2006 und jünger ausgegeben werden. Die älteren werden auf Sansibar nicht angenommen. Bezahlung mit Kreditkarten ist vielerorts möglich.

Unterkunft: Die ruhige und abgeschiedene "Green and Blue Ocean Lodge" liegt ca. 70 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt direkt am Strand. Die letzten Kilometer führen über eine Schotterpiste. Preis pro Bungalow/Tag mit HP ab ca. 250 Euro. Tel.: +255.772.39.00 86, www.greenandblue-zanzibar.com.

Wer lieber in der Hauptstadt Zanzibar Town bleiben möchte, ist im "The Zanzibar Serena Inn" gut aufgehoben, zentral gelegen, XXL-Terrasse mit Pool direkt am Meer und gediegenes Ambiente.DZ/Frühstück ab ca. 260 Euro, www.serenahotels.com.

Erleben: Eine der besten Gewürztouren auf Salmes Ex-Plantagen bietet "Zanzibar Different" für ca. 60 Euro, www.zanzibardifferent.com.